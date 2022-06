$!En Escuinapa, ‘El Mapa’ requiere con urgencia una andadera

“Me cayó la moto, justo en la pierna, en la rodilla, ya son dos meses que no trabajo, lo que tenía ahorrado lo gasté en lo que necesitaba, el doctor dice que puedo volver a caminar, pero no sé, no tengo fuerzas en las piernas”, expresa.

Estos 60 días ha estado en el hospital y en casa, en su cama, esperando que el tiempo pase para volver a su cotidianidad, a las calles, a los jóvenes que le dan vida.

Son días difíciles, señala, lo que no pensó en vivir a sus 70 años, aunque ya tenía un problema en una pierna, podía desplazarse en el triciclo que luego se convirtió en motocicleta.

Podía salir a vender su producto, el que le da el sustento para la vida, pero ahora desconoce cuánto le costará volver a su vida normal, a ser económicamente productivo.

Eso le frustra, piensa en la renta que mañana miércoles debe pagar, pero no tiene, piensa en una andadera, pues con ésta probablemente poco a poco vaya tomando confianza para apoyar su pie.

Para su fortuna, manifiesta, probablemente estos años de actividad, vendiendo su ceviche fueron favorecedores, pues no tiene enfermedades crónico degenerativas.

“No pensé que fuera a pasarme esto, gracias a Dios no tengo ‘azúcar’ porque si no, yo creo que ya no tendría el pie, me tocaron tiempos malos, el calor está fuerte”, explica mientras un ventilador suena en la estancia donde está sentado.

Quiere volver a trabajar, a tener dinero en su bolsa y a no depender de otras personas que lo apoyan con los alimentos, principalmente a su nuera que se encarga de llevarle el desayuno, pero a veces no tiene hambre, porque son las preocupaciones las que lo detienen, reconoce.

Le urge una andadera para movilizarse, para volver a dar pasos y buscar una pronta recuperación, por lo que pide a los lectores apoyarlo con prestarle o donarle este aparato.

Si usted, amable lector, desea apoyar a “El Mapa”, puede llevar los donativos a donde vive, en Calle Prolongación 16 de Septiembre, en la Colonia Ampliación Juárez.