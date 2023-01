$!En Escuinapa florece negocio de venta de agua ante fallas de Jumapae

“Salen los viajes, ahorita no nos damos abasto, es demasiada la gente que nos está pidiendo, no alcanzamos a llevarle a toda la gente”, expreso un vendedor de agua, quien se dedica a la docencia.

“Ojalá ya paguen a la Comisión, porque de plano no nos la acabamos, no es lo mismo ir poco a poquito llenando a las colonias que no tienen, que ahorita que toda la gente nos pide, no alcanzamos a llevarles”, dijo un vendedor de agua en pipa.