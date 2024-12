$!En Escuinapa, Iván Aurelio Aguilera conserva la tradición de los caballitos de madera

”Ya los carpinteros no los quieren hacer (caballitos) no tienen ese detalle de hacerlo, me gusta hacer este tipo de trabajo... que no se pierda la tradición”, señala.

A los niños solo hace falta que los vean para que se emocionen y quieran uno, los piden de regalos, mantener esa tradición solo depende de sus padres y que haya quien los elabore, para seguir creando historias con ellos, para que Santa Claus o el niño Dios los deje en sus casas.