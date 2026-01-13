$!En Escuinapa, limitarán tiempos de estacionamiento en calles del Centro

ESCUINAPA._ El Centro tendrá tiempos determinados para estacionamiento de vehículos y habrá sanciones para quienes ocupen espacios de discapacitados, informó Jorge Castro Torres. El subdirector de Tránsito Municipal indicó que al terminar la tolerancia de permitir el estacionamiento en línea amarilla que se aplica en diciembre, a partir de este martes se regresa a la normalidad y se buscará ordenar los estacionamientos.

“Se va a empezar a sancionar a todo aquel conductor que se estacione en franja amarilla, en esquina, lugares para discapacitados”, dijo. Las sanciones son de 6 a 10 salarios mínimos, la más cara es de estacionarse en área para discapacitados, que es un área que a veces utilizan las personas sin tener una condición que lo amerite, indicó. Para ello revisan que sean vehículos que cuenten con placas que determinen que tienen una condición permanente como discapacidad.