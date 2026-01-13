$!En Escuinapa, limitarán tiempos de estacionamiento en calles del Centro

ESCUINAPA._ El Centro tendrá tiempos determinados para estacionamiento de vehículos y habrá sanciones para quienes ocupen espacios de discapacitados, informó Jorge Castro Torres.
El subdirector de Tránsito Municipal indicó que al terminar la tolerancia de permitir el estacionamiento en línea amarilla que se aplica en diciembre, a partir de este martes se regresa a la normalidad y se buscará ordenar los estacionamientos.
“Se va a empezar a sancionar a todo aquel conductor que se estacione en franja amarilla, en esquina, lugares para discapacitados”, dijo.
Las sanciones son de 6 a 10 salarios mínimos, la más cara es de estacionarse en área para discapacitados, que es un área que a veces utilizan las personas sin tener una condición que lo amerite, indicó.
Para ello revisan que sean vehículos que cuenten con placas que determinen que tienen una condición permanente como discapacidad.
“Muchos manejan calcomanías, la calcomanía no es algo que garantice que realmente tiene discapacidad, la calcomanía la pueden sacar en cualquier imprenta y la placa no, tienes que reunir datos, requisitos”, dijo.
El funcionario explicó que se pretende que los estacionamientos y los señalamientos sean respetados, por ello también se aplicará en zonas del Centro como la calle Miguel Hidalgo hasta 22 de diciembre, Independencia Gabriel Leyva, donde se podrán estacionar vehículos por una hora nada más.
Pidió también a vecinos del Centro de la ciudad a que eviten colocar obscuros para apartar espacios, de hacerlo estas cosas serán retiradas.