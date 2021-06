En Escuinapa, llevarán a ‘pasear’ a San Francisco de Asís a la presa para pedir que las lluvias lleguen

Es el cuarto año que los ejidatarios asumen la tarea de llevar la imagen de la Parroquia San Francisco de Asís a la presa, una tradición que data de años atrás por parte de los escuinapenses y que se había perdido hasta que el Comisariado Ejidal la retomo.

Es un año difícil debido a la sequía, la tierra no tiene humedad, por lo que los mangos no tienen el tamaño deseado para exportación y mucho se quedó pequeño, no hay producción, comentó Guzmán López.

“Cuando tenemos agua, hay abundancia de producción y con ello mejoran las condiciones económicas para las familias” dijo.

Sin dinero, sin producción de los sectores no hay calidad de vida para el municipio, las familias se afectan más, por lo que decidieron como cada año pedir con fe, porque pronto lleguen las lluvias.

La salida es este domingo 13 de junio a las 7:00 horas desde el Comisariado Ejidal; los asistentes llegarán a comer a un rancho antes de llegar a la presa y llevarán al Santo hasta el vaso de agua, donde lo colocaran para estar toda la tarde en el lugar, informo.