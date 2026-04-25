$!En Escuinapa, marchan por la paz y para pedir el regreso del constructor desaparecido

ESCUINAPA._ “Ni un desaparecido más”, pidieron amigos, vecinos, familia y constructores que iniciaron con la Marcha por la Paz para pedir el regreso del constructor Leopoldo Arroyo Guerrero.
“¡Queremos que regrese, queremos que regrese! ¡Ni un desaparecido más! ¡Ni un desaparecido más!”, exclamó el contingente mientras avanzaba sobre calles principales
Con carteles que piden su regreso, así como señalamientos de seguridad, caminando, en bicicleta, motocicleta y con camiones dedicados a la construcción el llamado fue a tener respuestas sobre el paradero de Arroyo Guerrero.
Son 10 días en que se desconoce su paradero, el miércoles pasado su camioneta fue encontrada en el centro del municipio de Rosario pero del adulto mayor no se tiene noticias, señalaron vecinos.
Los manifestantes pidieron a las autoridades respuestas y la pronto localización del constructor que gran parte de su vida profesional la ha desarrollado en el municipio, generando decenas de empleos para el bien de los escuinapenses.