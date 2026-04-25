$!En Escuinapa, marchan por la paz y para pedir el regreso del constructor desaparecido

ESCUINAPA._ “Ni un desaparecido más”, pidieron amigos, vecinos, familia y constructores que iniciaron con la Marcha por la Paz para pedir el regreso del constructor Leopoldo Arroyo Guerrero. “¡Queremos que regrese, queremos que regrese! ¡Ni un desaparecido más! ¡Ni un desaparecido más!”, exclamó el contingente mientras avanzaba sobre calles principales









Con carteles que piden su regreso, así como señalamientos de seguridad, caminando, en bicicleta, motocicleta y con camiones dedicados a la construcción el llamado fue a tener respuestas sobre el paradero de Arroyo Guerrero.





