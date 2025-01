$!En Escuinapa, Mireya busca apoyo para trasladar y sepultar a su hijo en Huajicori, Nayarit

El niño murió durante la madrugada de este lunes, casi 12 horas después de haber ingresado al Hospital IMSS Bienestar; Mireya no entiende bien que pasó, no sabe si fue bronquitis o alguna infección en el estomago.

“Antier llegué, me encontré a mi nieta así, nos venimos con el niño, ahora no sabemos que hacer, sin dinero, no conocemos nada de eso, no sabemos donde ir”, expresa la bisabuela del niño, Aurelia Cumplido de la Cruz.

A mediodía les avisaron que el municipio de Huajicori donaría el ataúd y el traslado para el funeral, lo aceptaron, pues es mejor tenerlo allá, señalan, aunque de momento está viviendo en Isla del Bosque, el niño estará cerca de ellos cuando regresen a su tierra.

No quieren dejarlo en el camposanto de Isla del Bosque, donde cada año muchos niños hijos de jornaleros quedan sepultados, es mejor tenerlo cerca para llevarle flores, indican.