ESCUINAPA._ Dos sectores de la ciudad concentran 17 millones de morosidad en el pago de agua potable, precisó la gerente de Jumapae, Jazmín Ramos García, gran parte de esos sectores no tienen problemas de abasto, precisó.

“La morosidad se tiene en gran parte de zonas que sí tienen abasto de agua, por ejemplo, uno de los sectores es la colonia 10 de mayo que históricamente siempre tiene agua, con excepción de ocho días en que esta vez la CFE también nos cortó el suministro de energía ahí” dijo.

En la colonia 10 de mayo no se abastece agua potable del acueducto Baluarte- Escuinapa, este lugar tiene sus propios pozos de abastecimiento, por lo que el problema no es severo como en otros sectores.

Se tuvo desabasto 8 días como el resto de la población, debido a que esta vez CFE cortó también el suministro de energía en esos pozos, es algo que no hacía, indicó, pero como el cobro de energía es global por ello también lo hizo en este sitio.

Precisó que la 10 de mayo, Gabriel Leyva y parte de la Juvencio Aragón que forman un sector, tiene una morosidad de 5 millones de pesos, el otro sector que adeuda en morosidad 12 millones de pesos es la colonia Centro y Pueblo Nuevo.

Reconoció que en el caso de la colonia Centro sí se tiene algunas zonas con problemas de abasto, pero gran parte de esta, así como gran parte de Pueblo Nuevo sí tienen un servicio suficiente.

“Sí estamos restringiendo el servicio de agua a morosos, el problema es que ellos mismos se reconectan y tenemos personas que no son responsables con sus pagos, que deben 10 hasta 35 mil pesos”, señaló.

En el caso de quienes se reconectan, están haciendo un seguimiento legal de manera que se actúe jurídicamente con ellos y en sus casos se puede llegar hasta embargos, señaló.

Se han hecho jornadas de cobranzas con personal de la Jumapae, indicó, se mandan cuadrillas a cobrar en esas zonas con mayor morosidad pues es una manera de tener recursos para hacer pagos a CFE.

En cuanto a dependencias que no pagan, informó que el mercado municipal es de los lugares que no pagan agua, mientras que instituciones de salud paga de manera mensual, instituciones escolares federales y estatales sí pagan, pero en el caso de las federales pagaron 2023 los 90 mil pesos de servicio por un año y las estatales no han pagado.

En cuanto a empresas purificadoras se está trabajando con Ceapas para determinar los cobros pues, aunque pagan, es algo mínimo y el problema de falta de agua detectaron que estas consumen de cinco a seis pipas de 10 mil litros diarios, por lo que se tiene que ajustar la tarifa.