En Escuinapa mueren dos pacientes por Covid-19

ESCUINAPA._ De cinco pacientes hospitalizados en el área Covid-19 del Hospital General de Escuinapa, dos fallecieron el fin de semana, informó Javier Palomares Barajas.

Estos decesos corresponden a personas que no fueron vacunadas, dijo el director del Hospital General.

“Siguen llegando casos, son personas que no han sido vacunadas u omitieron ser vacunadas, se respeta ese sentido, pero se está viendo que los que están afectados son los que no quisieron vacunarse o no se han vacunado”, precisó.

Las personas que han fallecido son adultos mayores, pero quienes han estado hospitalizados por complicaciones de Covid-19 también son adultos que tuvieron la oportunidad de vacunarse y no lo hicieron, expuso.

“Respetamos tu ideología, respetamos tu cultura, tu religión, pero si te están comprobando que son más las personas que están llegando que no han sido vacunadas, y tienes la oportunidad de vacunarte, hazlo, no te quieres vacunar, está bien, pero cuídate entonces”.

La vacuna tiene mitos, pero es importante informarse, sí se puede presentar un cuadro gripal después de ponérselas, porque está hecha de virus, pero será algo momentáneo y lo que puede prevenir es el Covid-19 complicado, de tal manera que pueda ocasionar la muerte del paciente, señaló.

Quienes por decisión o ideología o por miedo no quieren vacunarse, entonces deben atender los protocolos de sanidad e higiene para prevenir el virus, detalló.

Hay que evitar las aglomeraciones, usar cubrebocas, gel antibacterial, hacer compras inteligentes donde solo una persona por familia salga a realizar estas labores, pues el semáforo epidemiológico está cambiando de manera constante y ya se tiene 11 casos activos, dijo.

Palomares Barajas exhortó a la población a permanecer en casa, a evitar fiestas o reuniones masivas, aunque no haya ese exhorto de la autoridad de manera obligada, pues es la forma en que los casos de pacientes activos se pueden contener.

De acuerdo con el mapa epidemiológico de la Secretaría de Salud, desde inicio de la pandemia hasta el momento se tienen registrados 86 fallecidos, 381 recuperados, 11 casos activos y tres sospechosos.