$!En Escuinapa, población da prioridad al amor para recibir el Año Nuevo

ESCUINAPA._ Sobre el dinero, los escuinapenses priorizan velas o rituales para el amor, señalaron comerciantes de tiendas esotéricas.

Las ventas de velas, polvos dorados o plateados se dieron con anticipación, probablemente a causa de la situación de seguridad, reconocieron.

“Vienen por velas para la abundancia, polvos de oro, polvo de platas, monedas chinas, canela... la gente como que se preparó con tiempo, como que se adelantó la gente en las compras”, dijo una vendedora.

Con días anteriores al 31 de diciembre y debido a la situación de seguridad, la gente compró todo para los rituales de fin de año para no salir este día, precisó.