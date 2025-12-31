$!En Escuinapa, población da prioridad al amor para recibir el Año Nuevo

ESCUINAPA._ Sobre el dinero, los escuinapenses priorizan velas o rituales para el amor, señalaron comerciantes de tiendas esotéricas.
Las ventas de velas, polvos dorados o plateados se dieron con anticipación, probablemente a causa de la situación de seguridad, reconocieron.
“Vienen por velas para la abundancia, polvos de oro, polvo de platas, monedas chinas, canela... la gente como que se preparó con tiempo, como que se adelantó la gente en las compras”, dijo una vendedora.
Con días anteriores al 31 de diciembre y debido a la situación de seguridad, la gente compró todo para los rituales de fin de año para no salir este día, precisó.
En estos días también se vende todo lo relacionado al Año Chino, termina el año de la serpiente e inicia el Año del Caballo, por lo que también se venden para rituales el próximo mes.
”Para el amor se vende más, le ofrecemos la abundancia,el amor y el dinero... pero quieren amor y allá en febrero vienen a preguntar para el desamarre, después del 14 de febrero”, dijo.
Los baños que se ofrecen son para las tres cosas principales y la gente decide como quiere iniciar el año, precisaron.