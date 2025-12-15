$!En Escuinapa, puente peatonal se ha convertido en un riesgo latente, señalan vecinos

Indicó que ya ha acudido a Obras Públicas a señalar la situación, pues teme que ocurra un accidente y que este sea fatal.

Parte de la barandilla de la estructura de metal está despegada, por lo que alguien podría caer, señaló Pablo Ruiz Rodríguez, vecino del lugar.

ESCUINAPA._ El puente peatonal en la calle mixteco del barrio Paredones, se ha convertido en un riesgo para decenas de personas que transitan diariamente, señalaron vecinos.

“No han venido a arreglarlo, ya fui a reportarlo, tiene 10 bases ya quebradas de la planta de abajo y se necesita soldarlo para que no se vaya a caer todo.... Vinieron a verlo hace 15 días pero nada más”, dijo.

Esta mañana escuchó al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental en un programa de radio y pensó en llamarlo, para ver si puede resolver el problema pues considera que hay situaciones de las que no se entera.

El puente fue hecho en 2004, cuando se construyó el malecón y es un puente peatonal sobre el arroyo Buñigas, que permite que salgan de manera rápida pero no solo a las personas del sector de paredones.

Es un puente transitado por qué vienen de colonias como la Francisco I. Madero, Roblito o Insurgentes que van al Hospital IMSS Bienestar.

En el sitio, consideran que ya falta también un puente para carros pues hay enfermos que se han agravado por no poder salir o que no entren vehículos de emergencia.