$!En Escuinapa reciben a nuevas autoridades educativas

ESCUINAPA._ Docentes de planteles educativos del Sector XII y de la Supervisión de Zona 053 dieron la bienvenida a nuevas autoridades de estos lugares. La Jefa del Sector XII, Celina Cortez Cruz, que comprende Rosario y Escuinapa, indicó que le agradaba saber que contaban con la presencia de funcionarios municipales como el Tesorero Trinidad Ibarra Martínez. ”Me da gusto ver la corresponsabilidad que existe entre autoridades municipales y educativas,, me da gusto ver una zona escolar organizada y con disposición”, dijo.

Con estos cursos inician como docentes el ciclo escolar, pero desde tiempo atrás empezaron a trabajar en ello con la organización, manifestó. Con el trabajo que iniciará con la supervisora Martha Graciela de la Vega Martínez, considera que habrá mucho trabajo por hacer y proponer, igual ella está para sumar. ”Si algo nos interesa es el preescolar, creo que es un nivel muy bendecido, con muchas fortaleza, la Nueva Escuela Mexicana vino a transformar muchas cosas que nosotros ya teníamos como fortaleza”, dijo Por su parte la nueva supervisora Graciela de la Vega Martínez indicó que estará trabajando en beneficio de la supervisión, son personas de trabajo en beneficio de las personas que tienen a cargo.