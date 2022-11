En Escuinapa, reportan aumento en el precio del huevo y caída en las ventas

ESCUINAPA._ El incremento a productos de alimentos básicos no se detiene, el huevo se vende ya hasta en más de 80 pesos la cartera.

En diversos negocios del centro, la cartera de huevo tuvo un incremento que va de los 78 hasta los 83 pesos, este depende de acuerdo a los comerciantes a la libertad de venta.

“Hay huevo que puede costar menos, pero depende del tamaño, a veces es pequeño, en otros casos se decide cuanto incrementar, pero sí tuvo un aumento de precio desde el sábado”, dijo uno de los comerciantes.

El incremento si ‘pega’ al bolsillo de las amas de casa, aunque siga siendo este un producto con demanda, la gente está comprando menos o buscando opciones para alimentarse.

En el mercado Miguel Hidalgo, los comerciantes reconocieron que el movimiento comercial es bajo y con el incremento a este producto básico la gente busca economizar lo más que pueda.

“Sí se vende menos huevo, pero sé siente la carestía porque la gente deja de comprar pollo por comprar huevos solamente, los negocios están solos y es que casi no hay trabajo, se terminó el mango, no hay camarón y aun no empieza lo fuerte de la agricultura”, dijo Almerina Castro.

Las ventas empezaron a disminuir desde antes del día de muertos y continúa, lo que esperan es que se recupere, pero con estos incrementos la gente sí compra menos.

“Sí sienten el aumento la gente, vienen por media cartera y ya no la cartera, ya no vienen al pollo, pero buscan opciones como los ‘dentro’, el hígado que está a 20 pesos el kilo, la molleja que está a 30, para hacer caldos”, dijo Ernesto Castro.

El pollo que por años se mantuvo en 48 pesos el kilogramo, con la pandemia llegó hasta 63 pesos el kilogramo y así se ha mantenido, pero para la gente es mejor comprar hígado o mollejas con lo que garantiza más alimento para sus familias, preciso.