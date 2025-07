$!En Escuinapa se ha logrado reducir incidencia de dengue: Salud

Saber diferenciar los cacharros de los criaderos, un colchón o un fierro viejo no es un criadero pero si lo es una cubeta, latas de productos diversos, tinas que no se usan, corcholatas, estás si tienen agua deben tirarse.

Indicó que están administrando abate líquido en pipas que van a localidades donde no hay agua y al mismo tiempo se trata esa agua para que no llegue en riesgo, lo mitiga, disminuye la incidencia y pueden dejarla sin tapar, no habrá mosquitos ahí.

También seguirán repartiendo el abate en los hogares, esto fue algo extra para tener cobertura del 100 por ciento de agua tratada en lugares donde no hay agua, como Copales, Tecualilla, Palmillas, todas las comunidades de la zona sur.

Los casos de dengue hasta el 7 de julio son 24 casos confirmados, la misma cifra de los últimos dos meses; sospechosos son 155 a diferencia de 2024 que eran casi 600

Consideró que se ha trabajado bien, se ha tenido buena difusión y lo importante es que también la población reporte si presenta algún síntoma, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de ojos, inmediatamente deben acudir a una unidad médica para que el caso se reporte a plataforma y vayan y fumiguen esa casa, sin costo para la persona.