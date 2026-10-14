“En Escuinapa se sobrevive”: el miedo y la inseguridad golpean a sus habitantes

ESCUINAPA ._ En el municipio se sobrevive. La inseguridad ha convertido a la ciudad en un espacio para sobrevivir, manifestaron habitantes de Escuinapa.

“Yo creo que la mayoría de los escuinapenses vivimos con mucho terror, porque ya no sabemos por dónde te llega”, dijo una de las personas entrevistadas.

Por cultura, el escuinapense no suele tener malicia. Al final, este siempre había sido un municipio tranquilo, donde las personas abrían las puertas de sus casas.

“La gente te pregunta, te platica, te abre las puertas de su casa; la gente te suelta todo sin malicia y ahora eso es un riesgo”, expresó.

Ahora les toca ver cómo mueren personas a las que conocen y con quienes conviven cotidianamente: la peluquera, el taquero, el estilista o el maquillista. Escuinapa no es una ciudad tan grande como para permanecer indolentes ante una pérdida, indicó el entrevistado.

Las pérdidas también “pegan” en el ánimo. Además, el miedo se ha vuelto una constante entre las personas, como una pandemia colectiva que incluso les impide acudir a los velorios.

Desde temprano, las calles están solas y el ambiente se percibe triste. Ya no es el Escuinapa de antes, donde sus habitantes vivían el día a día como una fiesta: salían a la plazuela, tomaban un helado o comían un elote.

El miedo parece haber llegado para quedarse y, cada vez que asesinan a una persona más, sobre todo si es alguien conocido, los temores aumentan, señalaron.