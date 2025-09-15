El Sur
En Escuinapa sí celebrarán el Grito de Independencia

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental expuso que hay condiciones para realizar estos festejos
Carolina Tiznado |
15/09/2025 13:50
15/09/2025 13:50

ESCUINAPA._ Existen condiciones para realizar la celebración del Grito de Independencia, por lo que la fiesta sigue en pie, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

”Hablé ayer(domingo) con el Gobernador y con el Secretario General de Gobierno del Estado Feliciano (Castro), ellos me dijeron que sí había condiciones, se realizará y existen hasta el momento”, dijo el Alcalde

Durante la mañana de este lunes se inició junto con sus funcionarios el recorrido por las comunidades y sindicaturas para dar el “Grito” para terminar alrededor de las 19:00 horas.

A las 23:00 horas está programado que el Alcalde dé su primer mensaje y acto protocolario por el 215 aniversario de independencia.

