$!En Escuinapa, un perro es arropado por comerciantes del Centro al morir su dueño

Un día no regresaron juntos, el señor tuvo un accidente cortando un árbol a dos cuadras de su casa, ya no volvió; ahora el perro recorre las calles solo, hasta llegar a la pollería.

“Le vamos a poner ‘Risueño’, no sabemos cómo se llama... es un perro que se reía, cuando venía con su dueño él le decía ‘ríete’ y pelaba los dientes, pero ya no lo hace, a veces le decimos lo mismo, pero nos ladra y su cara está triste, ya no se ríe”, expresa Mauricio Zamora Siqueiros.

El dependiente del negocio explica que el dueño del animal, a quien llamaban “Morro Morro”, solía llegar a comprar patas para alimentarlo, y a veces también compraba huevos.