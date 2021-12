$!En Escuinapa, vecinos se dicen dispuestos a cooperar para que arreglen fuga de aguas negras

“Quisiera que viniera a quedarse un rato aquí para que vea que no se aguanta el olor, no se puede estar”, dijo Ana Silvia Ramos.

“Ya son más de dos semanas que tenemos este problema, es un hedor, no se puede estar en la calle uno, no se puede”, dijo Adán López.

La queja está en Jumapae, se han puesto las denuncias pero al parecer hay una falla en el camión váctor que hace imposible que se resuelva este problema, manifestaron los vecinos afectados.

“Es horrible como está el agua corriendo, no decimos ya que nos den gratis el servicio, no importa que nosotros paguemos, que se consiga un váctor, nos cooperamos, pero no podemos pasar Navidad y Año Nuevo así”, dijo Alba Guzmán.

En el lugar se concentran algunos negocios de comida, a los que se les está afectando por la situación de la calle, pues literalmente las aguas negras forman un arroyo.