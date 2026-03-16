$!En inauguración, se compromete Alcalde de Escuinapa, a resolver desperfectos pendientes

ESCUINAPA._ Al inaugurar la calle Francisco Pérez entre independencia y Francisco I Madero, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental se comprometió a resolver desperfectos que quedaron.
“Aquí, el compromiso que se quiero hacer es que ese agujero tan feo que está ahí, no es un bache para que le bajen velocidad, es un problema que viene arrastrando la obra y habremos de repararlo”, dijo el edil.
La obra con un costo de poco más de 2.4 millones de pesos, presenta desnivel y un hoyo donde se hace la intersección con lo que es el pavimento nuevo, lo que propicia que los carros caigan de pronto en la zona, según se observó en la inauguración.
“No crean que no me da vergüenza hacer este evento con este pavimento de buena calidad e inmediatamente enseguida hay un bache muy feo, hay que repararlo, igual unas fugas acá”, dijo.
El Alcade señaló que “todo será poco a poco, no puede de golpe”, pero si les pide que quieren escuchar a los ciudadanos para ir programando las obras que más demanden la sociedad.
La obra que se realiza es con recursos de la Federación, del Fondo de Infraestructura Social Municipal que tiene que hacerse porque son demandadas por la sociedad, obras que se basan principalmente en drenajes, aguas potables y pavimentación.
Con ello se pide mantener un contacto directo con la sociedad, que se tenga un diálogo permanente, que no sean obras que se decidan en escritorios del Alcalde, del Estado o de la Federación, indicó.
“Se perfectamente bien, porque tengo muchas campañas políticas, que hay muchas necesidades y que una de ellas, la más sentida es la del agua potable, estamos trabajando en eso”, expresó.
Díaz Simental espera que al termino de su mandado pueda tener mejores resultados en el tema de agua potable y alcantarillado.
Autoridades y vecinos colocaron una placa como parte de la inauguración en la calle independencia.