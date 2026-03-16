$!En inauguración, se compromete Alcalde de Escuinapa, a resolver desperfectos pendientes

ESCUINAPA._ Al inaugurar la calle Francisco Pérez entre independencia y Francisco I Madero, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental se comprometió a resolver desperfectos que quedaron.

“Aquí, el compromiso que se quiero hacer es que ese agujero tan feo que está ahí, no es un bache para que le bajen velocidad, es un problema que viene arrastrando la obra y habremos de repararlo”, dijo el edil.

La obra con un costo de poco más de 2.4 millones de pesos, presenta desnivel y un hoyo donde se hace la intersección con lo que es el pavimento nuevo, lo que propicia que los carros caigan de pronto en la zona, según se observó en la inauguración.

“No crean que no me da vergüenza hacer este evento con este pavimento de buena calidad e inmediatamente enseguida hay un bache muy feo, hay que repararlo, igual unas fugas acá”, dijo.

El Alcade señaló que “todo será poco a poco, no puede de golpe”, pero si les pide que quieren escuchar a los ciudadanos para ir programando las obras que más demanden la sociedad.