$!En Isla del Bosque calles quedan intransitables por charcos

ISLA DEL BOSQUE, Escuinapa._ Por lo menos dos calles en la sindicatura de Isla del Bosque están intransitables y han hecho que queden vehículos varados. “Dicen que van a venir, el charco está en las calles que rodean el albergue, la San Luis Potosí y la Isidro Salas”, dijo Analeny Mancinas Cárdenas.

Todos los días por lo menos un vehículo queda varado, son charcos enormes los que se tienen, indicó, no sé puede transitar por la zona. “Están bien feos los charcos, cada carro que pasa es carro que se atasca”, dijo. Este año han sido más lluvias, lo que ocasiona que se tenga un problema mayor, que urge que se atienda por parte de las autoridades.