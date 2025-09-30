$!En la comunidad de Palmillas, las lluvias hace renacer el temor de perder todo

PALMILLAS, Escuinapa._ La lluvia de la madrugada de este martes volvió a levantar los temores de que termine con lo poco que les quedó, señalaron vecinas del barrio Tierra Blanca. Hace cinco días, una tormenta inusual inundó sus hogares, terminando con todo lo que encontró a su paso, ropa, colchones, televisión, refrigerador, muebles. Cinco días después siguen limpiando y parece que no terminan. “Se vino el arroyo a las casas y completamente se nos desbarataron todos los muebles”, dijo Athziti Cruz Rodríguez





El agua subió alrededor de un metro, traían agua en la cintura y aunque las autoridades se les acercaron para dar una despensa, colchonetas y una estufa de dos quemadores, todo se entregó en el kínder de la comunidad. ”Vinieron al kínder nada más a dar unas cosas pero a las casas no se han acercado, a ver qué daños había, qué perdimos, ni qué ocupamos nada, el síndico ni siquiera se quiso ensuciar las botas”, dijo. Se sigue lavando ropa, haciendo limpieza, buscando recuperar lo más posible de lo que parece perdido. “Ya andan arreglando el canal, se nos metió el agua, el refrigerador se nos desbarató, la lavadora, daba el agua en la cintura adentro y anoche volvió a llover, otra vez tenemos lleno de agua aquí”, dijo María del Refugio López. Expuso que para saber la dimensión de daños se necesitaba hacer una valoración real de las pérdidas, pues fue una lluvia fuerte pero no había trabajos de desazolve, así que llegó a inundar, pues no tenía salida esa agua.



