En la zona Centro de Escuinapa se registra una extorsión telefónica

De nueva cuenta en Escuinapa se registra una extorsión telefónica, en donde la víctima depositó 5 mil pesos, de los 20 mil que le pedían a través de una llamada telefónica, al amenazarlo de muerte argumentando ser integrantes de un grupo delictivo.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que este hecho se registró durante el mediodía de este 6 de noviembre, cuando a través de una llamada telefónica del número 6952610294, Carlos “N” fue amenazado que le harían daño si no depositaba la cantidad de 20 mil pesos.

El hombre de 31 años, quien tiene su domicilio en la zona Centro, al recibir la amenaza decidió hacer el depósito de 5 mil pesos, y posteriormente hizo el llamado a la Dirección de Seguridad Pública.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado y realizaron las recomendaciones para no volver a ser víctima de este tipo de delito.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió las siguientes recomendaciones: Principalmente no contestar números que no reconozca o con ladas foráneas, y ante una llamada de personas extrañas, se les pide no caer en pánico ante cualquier tipo de amenaza telefónica, colgar la llamada e inmediatamente comunicarse a la Policía Municipal o hacer el llamado al 911.

Es importante que si llegan a sostener algún tipo de conversación con una persona extraña, nunca emitir ninguna clase de información que les permita concretar la extorsión.