Sí, y estaba yendo al mango, pero como se puso la cosa. Un día venían y tuvieron que darle raite a un malandrín con aparatos y todo, al otro día me dijo “Mamá, yo ya no voy”, a ver cómo le hacemos, con puro frijolito, qué le hace, no vaya a ser. “Te andas exponiendo mucho”, le dije.

En la fila por las despensas hay niños, adultos mayores y madres de familia. Solo es una despensa por domicilio, y esto es corroborado por personal del Ayuntamiento de Elota con una copia de la identificación de cada beneficiario.

La despensa promete asegurar un litro de leche, de aceite, algunas lentejas, frijol y avena. Es una ayuda, pero en la casa de doña Laura ya nadie trabaja y tienen que barajear los alimentos. Prefieren pasar hambres que arriesgarse a topar con la gente armada.

En la fila también se encuentra doña Rosa, una mujer bajita, de falda y huaraches, cabello gris y rostro moreno por el sol. Cuando sonríe, los dientes contorneados con oro brillan a juego con sus ojos café.

Ella no ha visto gente armada, se mete temprano a dormir. Cuida a su mamá que se encuentra en cama y el año que entra cumplirá 100 años.

“Yo no he visto, para qué le voy a echar mentiras. Yo me duermo temprano con mi mamá”, dice, firmemente, asegurando que en su hogar y rodeada de su familia se siente segura de los peligros que esconde el monte alrededor del pueblo.

Pero en los rincones de su hogar no puede ocultarse de los rumores, de las historias, y de esos enemigos, para ella invisibles, que acechan el lugar.

“N’ombre, a veces que me platican así cositas, se me revuelve el estómago y me dan ganas de vomitar. Yo por eso no quiero saber de nada”, menciona.

Tiene toda su vida siendo de ahí, de ese pueblo en las costas de Elota, ese pueblo que tiene gallos y pescadores, que tiene tierras de cultivo y ahora gente armada.

Sus primeros recuerdos del lugar son huyendo de los moscos que se forman en verano en los mangles del pueblo, acarrear agua y vivir sin luz. Siempre una cosa o la otra debe solucionarse ahí en esa esquina de Sinaloa para poder sobrevivir.

“Era un mosquero que nos metíamos adentro de un costal, y sin luz y sin agua, y luego nos teníamos que traer agua, cargar el agua, ¡ay, no! ¡Sufrimos mucho!”, dice.

Ahora no son los moscos, sino personas armadas que acechan en el monte, los que les obligan a meterse temprano.

“Ay, a ver qué suerte nos toca”, añora.