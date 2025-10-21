En lo que va del 2025, casos de cáncer de mama en Escuinapa van a la baja, reportan

ESCUINAPA._ En lo que va del año se han tenido menos casos con probabilidades de cáncer de mama pero también hay un número menor de mastografías hechas comparadas con el año pasado, informó la encargada del programa.

La Técnica Radióloga encargada del mastógrafo y del programa de “Cáncer de mama” en el Hospital IMSS Bienestar, Aidé López Hernández indicó que este mes la solicitud de mastografías aumenta, igual que en el mes de marzo que se conmemora el Día de la Mujer.

“Por lo regular siempre tenemos la misma afluencia de pacientes, que no tienen derechohabiencia y vienen al Hospital IMSS Bienestar, cada año”, dijo.

De acuerdo a los datos en 2024 se atendieron a 1 mil 187 pacientes con 15 casos que dieron positivo a posible cáncer de mama, aunque esto se puede determinar que así es, después de que se hacen otros estudios médicos o una biopsia.

El cual queda en seguimiento en un hospital de mayor nivel, en algunos casos se trata del Hospital de la Mujer en Culiacán o bien hospitales de mayor nivel.

Este año los números hasta el momento señalan que van 831 mastografías hechas, con 7 casos posibles de cáncer de mama, informó la encargada del programa.

“Aquí se da un diagnóstico pero en realidad lo que decide que es un caso positivo son las biopsias que se hacen en Culiacán, cuando nosotros vemos una lesión (en mama) inmediatamente las referimos a Culiacán”, dijo.

En este mes aumenta la solicitud de mastografías, indicó, por la promoción del mes ‘rosa’ la afluencia aumenta, igual en el mes de la mujer que es octubre.

Para hacerse ese estudio puede acudir cualquier mujer, que requiera hacerse o quiera hacerlo como parte del auto cuidado, aunque la norma oficial señala que sea a partir de los 40 años, la invitación que como personal hacen es que pueden solicitarlo a partir de los 35 años.

Desde ese edad hasta los 75 años pueden hacérselo, para el estudio médico es acudir recién bañadas, sin crema, ni perfume, depiladas y que llevan copia de CURP.

La edad promedio en que se han detectado anomalías en mamas son de 40 a 55 años, pero se encuentran casos de menos edad hasta más de 75 años.