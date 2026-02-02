$!En Matatán vecinos mantienen encendido el fervor en la Virgen de la Candelaria

No obstante, la organización ha reconocido que se han tenido que tomar previsiones como el anular la pirotecnia o cambiar todas las actividades antes de que se oculte el sol.

Se trata de una de las celebraciones marianas más antiguas del municipio y la región que ha dejado profundas raíces en sus habitantes.

EL ROSARIO._ A pesar del contexto de inseguridad que se ha vivido en los últimos meses, fieles católicos mantienen encendida su fe en la Virgen de la Candelaria, al celebrar su fiesta patronal.

Uno de los estragos visibles en esta edición es que ha disminuido significativamente la asistencia de feligreses.

Previo al día principal se tuvo el ya tradicional cambio de vestido de la venerada imagen, que para esta edición fue aportado por la joven Elvia Isela Barrios Flores, y confeccionado por Marisol Ibarra.

Tras vivir el novenario por las mañanas, este 2 de febrero a las 8:30 se llevaron a cabo Las Mañanitas al ritmo de la música de banda.

Puntualmente acudió el grupo de matachines, quienes danzaron en honor a la patrona de Matatan.

Mientras que por la tarde, a las 15:30 horas se realizó la misa solemne seguida de la tradicional procesión por las principales calles de la comunidad.

Para cerrar la festividad se informó que se consideró una serenata a la virgen y una dinámica denominada noche de los deseos.