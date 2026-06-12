$!En medio de fuerte operativo, corporaciones y colectivo suben a Matatán para extraer 5 cuerpos carbonizados

ROSARIO._ Con un fuerte operativo de diferentes corporaciones, entre la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Municipal, Ministerio Público, Agentes Periciales, además de un colectivo de búsqueda, este viernes se dio la incursión para remover cinco cuerpos encontrados en un predio a las afueras de la sindicatura de Matatán. Tras concentrarse las fuerzas publicas en la zona de los arcos norte de la cabecera municipal, alrededor de las 10: 11 horas salieron sobre la carretera México 15 rumbo a la zona serrana.

La movilización se llevó a cabo a pesar de un reporte de un enfrentamiento en la comunidad de Las Habitas, la cual quedaría al paso del grupo, las labores no se cancelaron. Los cuerpos fueron localizados el pasado martes 9 de junio por parte del colectivo de búsqueda “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” en una incursión junto a la Comisión Estatal de Búsqueda y elementos del Ejército Mexicano, en un predio a varios kilómetros de la carretera estatal Matatán-La Rastra. los trabajos de extracción se suspendieron en un primer momento ante la presencia de explosivos sin detonar, a la espera de la intervención de un equipo especializado del Ejercicio Mexicano para asegurar el área y que se llevó, se indicó, el día miércoles 10 de junio. Los trabajos se retrasaron un día más, ya que el jueves 11 de junio, pese a que las corporaciones se agruparon, se consideró no había las condiciones para acudir.