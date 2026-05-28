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Violencia

En medio de la balacera, usuarios del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa se refugian en la capilla del lugar

El enfrentamiento armado ocurrido la madrugada de este jueves los sorprendió mientras esperaban algún paciente o esperaban una atención de urgencia
Noroeste/Redacción
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28/05/2026 18:45
28/05/2026 18:45

ESCUINAPA._ Ante el sonido de balas y detonaciones de artefactos explosivos que empezaron a escucharse de manera repentina, familiares de pacientes del Hospital IMSS Bienestar en Escuinapa solo atinaron a correr dentro del nosocomio.

La espera fuera del área de consultorios fue interrumpida mientras unos dormían acostados sobre la barda en la que pegó un tiro de grueso calibre.

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“Estábamos aquí fuera dormidos, los vigilantes nos dieron el pase y nos metimos a la iglesia, somos sobrevivientes, vivo en Culiacán y ni allá había vivido algo como esto”, dijo una de las personas.

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De la capilla del Hospital salieron después de las 6 de la mañana; mientras estuvieron dentro las balas y los artefactos explosivos eran un sonido frecuente.

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“Aquí tronó una bomba (señala el frente del Hospital) ahí estaba acostada y ahí pegó la bala, en la ventana y ahí arriba (muestra)”, dijo otra de las personas.

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El hecho les sorprendió a todos, a los que permanecían despiertos solo alcanzaron a ver vehículos diversos que se encontraron en la explanada del Hospital y empezaron a dispararse, ellos quedaron prácticamente en el fuego cruzado, afortunadamente no hubo víctimas.

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