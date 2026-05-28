$!En medio de la balacera, usuarios del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa se refugian en la capilla del lugar

ESCUINAPA._ Ante el sonido de balas y detonaciones de artefactos explosivos que empezaron a escucharse de manera repentina, familiares de pacientes del Hospital IMSS Bienestar en Escuinapa solo atinaron a correr dentro del nosocomio.

La espera fuera del área de consultorios fue interrumpida mientras unos dormían acostados sobre la barda en la que pegó un tiro de grueso calibre.