En menos de un mes, cuatro mujeres han sido asesinadas en Escuinapa

ESCUINAPA._ Cuatro mujeres han sido asesinadas con armas de fuego en menos de un mes; en lo que van del año suman 5.

Desde junio, el primer hecho de homicidio se registró en la colonia Azteca, cuando Briseida “N”, de 20 años, fue agredida con arma de fuego y murió al recibir atención médica en el Hospital IMSS Bienestar.

El 9 de julio también fue asesinada Blanca Berenice, de 28 años, en calles del Centro de la ciudad, en el mismo lugar donde 15 días antes se había presentado el homicidio de un hombre.

El 30 de julio fue atacada la estilista Yuridia “C”, de 31 años, quien murió el viernes 31 de julio en un Hospital de Mazatlán, un día después del hecho.

Durante ese 31 de julio fue asesinada María Azucena, de alrededor de 50 años, la mujer fue encontrada en lo que llaman una ‘cachimba’, un espacio hecho de palos, hules y tela, en el acotamiento de la carretera federal y de cuota a la altura de Tecualilla para vender café, comida, entre otras cosas.

El 6 de agosto fue atacada con arma de fuego, Karolina “E”, de 34 años, de oficio estilista y maestra de belleza, la mujer murió en la estética donde laboraba, su hijo un menor de edad fue atendido por crisis nerviosa.

Con el homicidio de Karolina, son tres homicidios de mujeres en una semana; hasta el momento Fiscalía de Justicia no ha informado si los hechos serán parte de una investigación bajo el término de femicidio.