$!En Palmillas, al sur de Escuinapa, siguen padeciendo por las lluvias

PALMILLAS, Escuinapa._ “¿Que vamos a hacer con tanta agua?”, es la pregunta con la que amanecieron vecinos de la colonia Tierra Blanca.

Desde la madrugada de este miércoles la lluvia ha sido constante, pero fue en la mañana cuando algunas casas empezaron a tener esa agua dentro de sus casas.

”Dios mío ¿Que vamos a hacer con tanta agua? Miren ‘nomas’ sigue lloviendo y el miedo no se nos quita”, señala una vecina del lugar.

La gente de esa zona sigue afectada por los daños de la lluvia del pasado 25 de septiembre.

Esta mañana el agua pluvial llegó a los patios y en algunas casas entró a los primeros cuartos, por lo que hubo que estar sacando con baldes el líquido acumulado.