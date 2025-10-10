En plena jornada de altas temperaturas, Escuinapa se queda otra vez sin luz

ESCUINAPA._ Mientras el municipio literalmente “arde” con una sensación térmica de 41 grados, un apagón mantiene sin energía a toda la ciudad.

“Hoy ha habido un calor que desespera y ahora sin luz”, dijo Evangelina López, mientras caminaba por el centro de la ciudad.

La energía al parecer es una falla general en el municipio, pues los comentarios en redes sociales señalan también a comunidades sin energía.

Durante este verano no ha habido necesidad de que caiga una llovizna para que falle el servicio, pues ha habido días con períodos prolongados sin energía al municipio, incluso con un apagón que sumó las 17 horas hace unos meses.

Aunque el problema es más continuo en comunidades del valle, donde por sectores el servicio tarda en repararse hasta 8 horas, mientras el reclamo de poner a funcionar la millonaria inversión de una subestación en el área natural protegida “Juan M Banderas”, cada vez es más un reclamo de los pobladores.