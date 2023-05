ESCUINAPA._ Con una sensación térmica mayor a los 34 grados, maestros y alumnos de la Primaria Héroes de Chapultepec están trabajando fuera de las aulas después que el centro de carga de energía fue vandalizado y el cableado robado.

El robo de cableado se presentó probablemente el miércoles pasado, por lo el jueves encontraron a la institución sin energía eléctrica, lo que conlleva a estar no solo con el calor dentro de las aulas, sino no tener ni servicio de agua pues no se puede subir agua a los tinacos, indicó la Directora Rosanery Aguilar Mendoza.

“Se metieron, despegaron la pastilla, trozaron cables, todo fue vandalizado, al parecer el daño fue ahí, afectando toda la escuela, es la segunda vez en menos de un mes que nos roban, la primera vez desconectaron todo lo del aljibe”, dijo la docente.

Solo llegan a encontrarse cables tirados, es una situación difícil la que enfrentan, manifestó, porque quienes están padeciendo son los niños que con el calor no pueden estar dentro del aula.

“Los más perjudicados son los niños, no alcanzamos a terminar la jornada laboral de manera normal, bajo el calor no los podemos tener, salen al receso y aunque les pedimos que no corran, son niños”, dijo.

La semana pasada se concluyó la jornada de manera normal, pese a que no tenían energía, pero este lunes, decidieron terminar a las 11:30, en espera de que personal del Ayuntamiento los apoye pues quedaron de acudir entre lunes y martes a la institución, debido a que están ocupados en las festividades del Marino en Teacapán.

Aunado a que no se puede tener ventilación con abanicos en las aulas, tampoco se pudo subir ya agua al tinaco, por lo que están también sin el líquido.

La supervisora escolar Heleodora Rodríguez Tovar indicó que lamentablemente esta escuela tiene de manera frecuente saqueos y vandalismo, por lo que urgió a las autoridades municipales a revisar la situación.

“Continuamente roban, la bomba, cableado eléctrico y material eléctrico, es la institución que más problemas tiene de la zona en ese sentido, da tristeza que vengan y roben lo poco que se tiene”, dijo.

La escuela ha destacado en los últimos años debido a que tiene alumnos con primeros lugares en olimpiadas del conocimiento, un Diputado del Parlamento Infantil y los índices de aprendizajes son altos, indicó.

“Quisiéramos hacer el llamado, primero al municipio para que se resuelvan estos problemas y que nos apoyen porque los niños no aguantan el calor”, señaló.

Como medida para no afectar el aprendizaje, se determinó iniciar este martes las clases a las 7:30 de la mañana y culminar a las 11:00 horas.