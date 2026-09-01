$!En primaria Niños Héroes de El Rosario esperan apoyos para atender ventanales y pisos

ROSARIO._ Ante el inicio del ciclo escolar la escuela Primaria Niños Héroes, tiene dos necesidades apremiantes en infraestructura tocante a pisos y ventanales, aseguró el director Miguel Ángel Pérez Padilla. “Esperemos que nos llegue el apoyo federal que se está dando a las escuelas, ha llegado uno nada más, pero desde que estoy aquí no ha llegado que va para tres años con este; las necesidades principalmente que yo considero son los ventanales”, dijo.

Detalló que su importancia radica principalmente, para que en este periodo de calor se conserve el clima al interior de las aulas, además de la falta de piezas que se ha dificultado reponer. “En algunos casos ya le hemos puesto nada más el cuadro así, que no se abre ni se cierra, para preservar ahorita en tiempo de calor la refrigeración”, dijo. Pérez Padilla refirió que son siete las aulas que requieren ventanales, entre aulas, dirección y sala de usos múltiples.