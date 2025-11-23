En Rosario, AARB aún no determinan si participarán este lunes en bloqueo

EL ROSARIO._ Ante el anuncio de un bloqueo nacional de carreteras por parte de productores agrícolas, Mauricio López Quevedo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, dijo que reconoce el reclamo pero en lo local no se ha definido la participación.

El llamado de sectores como lo son el agrícola y transportista a nivel nacional es para radicalizar las medidas por medio de bloqueos este lunes 24 de noviembre.

“No nos han dado luz verde a nosotros como asociación que dependemos de Caades para hacer ese tipo de movimiento. Nosotros sí apoyamos a la causa, estamos totalmente de acuerdo, pero la participación de nosotros es muy incierta hasta dónde vamos a llegar”, expuso.

Por lo pronto, señaló, están a la espera de que se dé la indicación para iniciar la movilización.

“Es una realidad que el campo está pasando por sus peores etapas ¿no?, en cuanto a todos los aspectos, comercialización, plagas, enfermedades, y es donde el Gobierno debe tomar cartas en el asunto y no lo está haciendo al contrario está desprotegiendo al campo”, aseveró.

El líder agrícola manifestó que lejos de dar apoyo al campo se le ha restado y se reflejó en la baja del presupuesto de egresos federal para el próximo año.

Por eso, expuso, la movilización del sector o ciudadana es un llamado a la autoridad para que voltee a ver y haga algo.