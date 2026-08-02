$!En Rosario, árbol en la laguna del Iguanero permanece derribado desde hace dos semanas

EL ROSARIO._ Tras registrarse fuertes vientos, uno de los árboles en los márgenes de la laguna del Iguanero cayó derribado desde hace poco más de dos semanas y ahí permanece hasta este domingo, refirieron vecinos.

El árbol en mención se encuentra en la parte baja de la laguna, en la zona del andador interior del atractivo turístico de la ciudad.

La situación se ha presentado tras el inicio de las lluvias y ha mantenido el cuerpo de agua su máxima capacidad.