En Rosario, autoridades inician la decoración navideña

Algunos de los espacios públicos ya empiezan a lucir los adornos de las fiestas para cerrar el año
Hugo Gómez |
17/11/2025 13:30
EL ROSARIO._ Aunque queda por celebrar el aniversario de Revolución Mexicana, el Ayuntamiento local inició la decoración decembrina en el palacio y plazuela municipal.

La primera pieza en colocarse fue una cuenta regresiva para la Navidad en uno de los jardines del Palacio Municipal.

En lo que respecta a la plazuela Gabriel Leyva, se instalaron estructuras de metal con lo que parecen luces.

Sobre el quiosco se aprecian estrellas y guías de luz, mismas que hasta el momento se encuentran sin encender.

Esto de cara a la celebración del desfile de las luces con las que se registra el encendido del árbol.

De acuerdo con la autoridad municipal sigue en preparativos y no se ha definido una fecha para que se lleve a cabo.

Así también, aún no se ha determinado si estas decoraciones se extenderán hasta el resto de las plazas o callejones denominados como “mágicos” de la ciudad.

