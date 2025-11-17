$!En Rosario, autoridades inician la decoración navideña

EL ROSARIO._ Aunque queda por celebrar el aniversario de Revolución Mexicana, el Ayuntamiento local inició la decoración decembrina en el palacio y plazuela municipal. La primera pieza en colocarse fue una cuenta regresiva para la Navidad en uno de los jardines del Palacio Municipal.

En lo que respecta a la plazuela Gabriel Leyva, se instalaron estructuras de metal con lo que parecen luces. Sobre el quiosco se aprecian estrellas y guías de luz, mismas que hasta el momento se encuentran sin encender. Esto de cara a la celebración del desfile de las luces con las que se registra el encendido del árbol.