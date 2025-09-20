En Rosario, cierran puente colgante para su rehabilitación

EL ROSARIO._ Con el objetivo de reparar el puente colgante en la laguna del Iguanero, autoridades municipales anunciaron el cierre temporal.

Razón por la cual se tomó la medida en dicho atractivo turístico desde el pasado 17 de septiembre.

Así lo dio a conocer el Ayuntamiento local por medio de su página oficial, misma que acompañó con un mensaje en el que se puede leer:

“Por motivos de reparación el puente colgante ubicado en la Laguna del Iguanero se encuentra cerrado”.

Al respecto la director de Comunicación Social, Irina Aguilar, refirió que de acuerdo a Obras Públicas las acciones podrían llevar 10 días hábiles.

“Están valorando el daño de la madera, se tiene que hacer la cotización, curar la madera y la instalación”, expuso la funcionaria.