$!En Rosario conmemoran el 178 aniversario de la gesta heroica de los ‘Niños Héroes’

EL ROSARIO._ Autoridades municipales participaron en la ceremonia de conmemoración 178 años de la gesta heroica de Chapultepec, que destaca la participación de los cadetes nombrados “Niños Héroes”.

La Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón, en representación de la Alcaldes, Claudia Liliana Valdez Aguilar, encabezó la ceremonia que dio inicio con el Izamiento de Bandera en la Explanada Municipal.

Allí, la funcionaria municipal, reconoció los principios de lealtad, justicia y soberanía al recordar que la gesta heroica sirvió para mantener vivo el patriotismo, unidad y valía de México.