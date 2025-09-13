$!En Rosario conmemoran el 178 aniversario de la gesta heroica de los ‘Niños Héroes’

EL ROSARIO._ Autoridades municipales participaron en la ceremonia de conmemoración 178 años de la gesta heroica de Chapultepec, que destaca la participación de los cadetes nombrados “Niños Héroes”.
La Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón, en representación de la Alcaldes, Claudia Liliana Valdez Aguilar, encabezó la ceremonia que dio inicio con el Izamiento de Bandera en la Explanada Municipal.
Allí, la funcionaria municipal, reconoció los principios de lealtad, justicia y soberanía al recordar que la gesta heroica sirvió para mantener vivo el patriotismo, unidad y valía de México.
“Hoy nos reunimos para conmemorar un suceso que marcó profundamente la historia de nuestra nación, la batalla del Castillo de Chapultepec, en la que un grupo de jóvenes cadetes, a quienes recordamos como Niños Héroes, defendieron con valor y amor a México en 1847... a pesar de su corta edad dieron lección de patriotismo que ha trascendido el tiempo”, afirmó Delgado Rendón.
Concluyó sus palabras resaltando que la lucha por la justicia y la igualdad que se inició en el campo de batalla, hoy se traduce a políticas públicas que ponen al pueblo en el centro de todo.
Posterior a la ceremonia cívica, las autoridades municipales junto a instituciones educativas y clubes de servicio se trasladaron al busto en memoria a Teofilo Noris, cadete rosarense que participó de la citada batalla, para realizar guardias de honor y entregar ofrendas florales.