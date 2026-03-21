$!En Rosario, conmemoran el Día Internacional del Síndrome de Down con convivencia incluyente

EL ROSARIO._ Para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down autoridades municipales realizaron una convivencia con estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 11, institución que brinda atención a niñas y niños con esta discapacidad.

Como emblema de este día alumnos y padres de familia llevaron calcetines dispares y de colores llamativos.

Se precisó que la actividad se realizó por medio del Instituto Municipal de la Juventud, que incluyó una dinámica clase de zumba, logrando integrar en un ambiente de alegría y participación a maestros, padres de familia, alumnos y servidores públicos.