EL ROSARIO._ A penas se percatan los gatitos de la llegada de Daniela Itzel Manjarrez Salmerón al Panteón Municipal y todo se convierte en alegría pues saben que acude a alimentarlos.

La pasión que compartía con su abuelita María de la Cruz tomó un giro inesperado tras su fallecimiento hace un año.

“Como mi mamá no me deja llevarme todos los gatos que yo me encontraba y mi abuelita sí me dejaba, entonces prácticamente juntaba todos los gatos que me encontraba en El Rosario”, explicó.

Recordó que tras la partida de su cómplice, se dio cuenta que en el panteón, justo donde se encuentra la tumba de su abuelita había gatos.