$!En Rosario declaran todo listo para celebrar el Grito de Independencia

EL ROSARIO._ Con la aplicación de una colorida decoración y la presentación del programa oficial el Ayuntamiento local se declaró listo para celebrar el Grito de Independencia. En esta ocasión, la decoración se separa de los tradicionales colores patrios ya que las plazas públicas lucen banderitas coloridas, al sostener la autoridad se conmemora el México colorido.

”Un país brillante, de marcadas costumbres, además de los colores patrios, el Ayuntamiento optó por resaltar las tradiciones y colores para representar la esencia de México”, expuso la dirección de Comunicación Social. Con relación al programa, se indicó, que se contempla sea bajo el título “Herencia Mexicana”. Se precisó que la fiesta iniciará a las 18:00 horas en el quiosco de la Plazuela Gabriel Leyva Solano, con la presentación musical de DJ K-ÑA, posteriormente a las 20:00 horas en la Explanada Municipal, se presenta el cantante rosarense Juan Colín.