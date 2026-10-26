$!En Rosario, destacan la alegría y el espíritu de lucha de Ixchel, Julissa y Fabiola en medio del dolor por su partida

“A Ixchel nunca se le veía enojada”, es la afirmación común entre los que la conocieron a Ixchel Delgado Valenzuela, dentro de Cobaes donde se desempeñaba como responsable de Control Escolar, o en la vida diaria.

Hecho que ha consternado y ha llevado familiares y amigos a externarlo en redes sociales a manera de catarsis.

El hecho conmocionó a El Rosario; en el accidente chocaron contra otra unidad, y el conductor del otro vehículo también pereció.

EL ROSARIO._ Como personas siempre alegres en el plano personal y laboral, así como también mujeres aguerridas por sus hijos, recuerdan familiares y amigos a Ixchel, Julissa y Fabiola, tras el accidente donde perdieron la vida mientras regresaban a la cabecera municipal, al sur del municipio y sobre la carretera México 15.

“La más ocurrente de todo el mundo, nunca se enojaba. Era la más servicial con todas las personas que ocuparán algo”, expuso un amigo de Ixchel.

Un rasgo que se destacó, que era la misma constancia la que mostraba como familia y amiga para los momentos felices como en las dificultades, y de ser una madre que en todo momento se esforzó por su hija única.

Por su parte, Fabiola Lizette Rodríguez Lizárraga, se destacó su fortaleza, ya que muy joven enviudó y quedó sola con tres hijos, los cuales se convirtieron en impulso para ella, aunque tristemente hoy pierden a su principal pilar.

Su esfuerzo la llevó a diversos trabajos hasta llegar en los últimos años, pasando de trabajar en Seguridad Pública en Rosario en un cargo administrativo; ser gerente en la Junta Municipal de Agua Potable en el vecino municipio de Escuinapa; hasta llegar en la actualidad a fungir como secretaria en la dirección de Deportes Municipales.

“La verdad era una mujer muy luchona que supo sacar adelante a su familia pese a la adversidad”, refirió una familiar.

Familiares destacaron su tenacidad; en la actualidad estudiaba el noveno semestre de la Licenciatura en Derecho.

Por su parte Esmeralda Julissa Torres Lizárraga, hermana menor de Fabiola, es recordada por ser platicadora, alegre y trabajadora.

La madre de un niño, salía todas las tardes a barrer las calles de la cabecera, ya que formaba parte de unas de las brigadas de Servicios Públicos, por lo que siempre se le veía en las calles de la ciudad con un chaleco, su escoba y recogedor además de una amplia sonrisa.

Se indicó que era tal su “hambre” de salir adelante por su hijo que cursaba su séptimo semestre en Psicología.

El Rosario se prepara para despedirlas; a Ixchel en conocida funeraria, mientras que a Fabiola y a su hermana Julissa en el barrio que las vio crecer el de La Calderón.