El Sur
|
Seguridad

En Rosario, habitantes demandan seguridad en carretera que cruza por la cabecera municipal

Advierten que se requieren más medidas para evitar los accidentes que se registran en ese tramo
Hugo Gómez |
07/09/2026 12:43
07/09/2026 12:43

ROSARIO._ Ante la frecuencia de accidentes que se presentan en el tramo que cruza por la cabecera municipal de Rosario, concretamente a la altura que conecta con la Calle Venustiano Carranza, ciudadanos piden a las autoridades se implementen medidas que garanticen la integridad de transeúntes como habitantes de la zona.

“Se necesita que se instalen medidas más extremas porque a cada rato ocurren accidentes en esta zona, un semáforo, algo”, precisó una madre de familia.

$!En Rosario, habitantes demandan seguridad en carretera que cruza por la cabecera municipal

En menos de una semana se presentaron dos accidentes donde los vehículos terminaron fuera de la cinta asfáltica en la zona habitacional.

El temor, se expuso, es que se presente un percance de esta magnitud con consecuencias fatales contra las personas que transitan caminando o habitantes del lugar.

$!En Rosario, habitantes demandan seguridad en carretera que cruza por la cabecera municipal

Ya que se destacó que los conductores no respetan el límite de velocidad establecido por las autoridades, reflejo de los constantes choques en el lugar.

Asimismo que en la misma zona está el entronque con la carretera estatal a la sindicatura de Cacalotán.

$!En Rosario, habitantes demandan seguridad en carretera que cruza por la cabecera municipal

Por ello, se reiteró el llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto antes de que se produzca una pérdida que lamentar.

#Accidentes
#Carretera
#Seguridad
#Rosario
#Prevención
#Vecinos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube