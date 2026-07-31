$!En Rosario inician obras de de servicios básicos del proyecto Viviendas del Bienestar

ROSARIO._ Con el arranque de las obras de drenaje sanitario y electrificación en el predio donde se construirán más de 400 viviendas, autoridades anunciaron que marca el inicio del proyecto Viviendas del Bienestar.
Con estas obras, se indicó, se marca el comienzo de un gran proyecto de bienestar para el Municipio, resultado de las gestiones realizadas por los distintos órdenes de Gobierno.
Las obras contemplan la construcción de la red de atarjeas para subcolector en la Calle Prolongación Libertad, con una inversión de 1 millón 384 mil 749 pesos, así como la construcción de la red de energía eléctrica para el Fraccionamiento Bienestar, con una inversión de 420 mil 778 pesos.
La Alcaldesa Claudia Valdez, acompañada de ciudadanos, destacó que su Gobierno ha realizado un importante esfuerzo para hacer posible este proyecto, iniciando con la adquisición del terreno y continuando ahora con la inversión necesaria para dotarlo de los servicios básicos indispensables, como son el drenaje sanitario y la energía eléctrica.
“Hoy damos un paso muy importante para hacer realidad el sueño de muchas familias de contar con una vivienda digna. Este proyecto es resultado del trabajo conjunto y del compromiso que tenemos con el bienestar de nuestra gente. Gracias al impulso de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, este programa llegará a beneficiar a cientos de familias rosarenses”, expresó.
No obstante no se dio una fecha para el inicio de la obra civil que marcará el inicio formal de la construcción de las viviendas.