$!En Rosario, invitan a participar de marcha y misa en el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

ROSARIO._ Con el llamado a familiares y ciudadanía en general, miembros del Colectivo de Búsqueda “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”, anunciaron que en el Día de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada se realizará una marcha y para concluir con una misa en Rosario. “Es para visibilizar a nuestros familiares y hacer que Fiscalía, Comisión Estatal de Búsqueda y Comisión Nacional de Búsqueda y la Presidenta (Claudia Valdez) volteen a vernos”, manifestaron las coordinadoras del evento.

Debido al tema fue que las personas que encabezan la organización pidieron se les conservara en el anonimato. La cita se precisó es el próximo domingo 30 de agosto, en punto de las 9:00 horas iniciará la marcha que concluirá con una misa en el templo de Santo Domingo de Guzmán, ubicada en la Colonia La Joya. “Para que hagan conciencia y vean que no son comentarios nada más que se den cuenta de cuantos nos faltan y que ahorita estamos pasando nosotros esto y mañana ¿quien más?”.