$!En Rosario, llegan camiones para movilizar personas a evento en Mazatlán de la Presidenta Sheinbaum

EL ROSARIO._ Un considerable número de camiones de transporte, urbano y turísticos, se registró en la ciudad para movilizar a familias al evento de la Presidenta de La República Claudia Sheinbaum en Mazatlán.

La principal concentración se dio en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, por avenida Coliseo y López Portillo.

Para minimizar el impacto se percibió una estrategia de salidas en bloques desde las 9:00 horas, con presencia de hombres y mujeres de todas las edades.