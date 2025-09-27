$!En Rosario, llegan camiones para movilizar personas a evento en Mazatlán de la Presidenta Sheinbaum

EL ROSARIO._ Un considerable número de camiones de transporte, urbano y turísticos, se registró en la ciudad para movilizar a familias al evento de la Presidenta de La República Claudia Sheinbaum en Mazatlán.
La principal concentración se dio en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, por avenida Coliseo y López Portillo.
Para minimizar el impacto se percibió una estrategia de salidas en bloques desde las 9:00 horas, con presencia de hombres y mujeres de todas las edades.
Así también de la acción participan camiones urbanos de Mazatlán, pasajeros de Concordia y otros destinados al traslado de Turismo.
Cabe mencionar que esta situación se ha registrado desde las visitas de ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que la ciudadanía considera una medida de la clase política para llenar sus eventos.