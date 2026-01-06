El Sur
En Rosario, niños y niñas disfrutan del Día de Reyes

Se llevará a las comunidades del municipio “La Caravana de Reyes Magos”, afirmó Karla Mariel Peraza, directora de DIF
Hugo Gómez |
06/01/2026 17:05
06/01/2026 17:05

EL ROSARIO._ Con el objetivo de brindar un momento de alegría, el DIF y Ayuntamiento realizaron el ya tradicional festejo con motivo del Día de Reyes Magos.

Niños y niñas llenaron con su alegría el Polideportivo Horacio Llamas, donde personal de DIF y los Reyes Magos los recibieron con una bolsa de dulces, una pelota, el boleto para el sorteo de juguetes, pinta caritas y en lugar de rosca un paquete de galletas.

“Principalmente (es objetivo es) traerles felicidad a los niños festejando a los reyes magos, en familia, en paz”, dijo Karla Mariel Peraza, directora de DIF.

La funcionaria manifestó que cada año la respuesta de los niños es favorable para la celebración que ofrecen como municipio.

Destacó que la dependencia a su cargo se prepara con 3 mil bolsas de dulces y un mismo número de pelotas para los asistentes.

Peraza indicó que en lo que respecta al sorteo se contemplan 60 bicicletas, y aproximadamente 300 juguetes de diferentes tipos.

Como parte del festejo se ofreció un show del payaso “Variselin”, quien realizó diferentes juegos con los pequeños.

Celebración de Reyes Magos se llevará a comunidades: DIF

Tras efectuar la celebración del 6 de enero en la cabecera, Karla Mariel Peraza, directora de DIF, anunció que se llevará a las comunidades del municipio “La Caravana de Reyes Magos”.

Evento, el cual precisó la funcionaria, consistirá en llevar este mismo festejo a los distintos poblados por medio de un calendario.

“Hoy hacemos el arranque de la caravana de Reyes Magos tenemos un listado hasta el día viernes , empezamos con el valle y lo vamos a terminar esta semana”, informó.

La funcionaria municipal precisó que una vez que concluya la primer etapa se revisará con la Alcaldesa Claudia Valdez para programar otras comunidades a visitar ya que pretenden cubrir la mayoría.

