$!En Rosario, niños y niñas disfrutan del Día de Reyes

EL ROSARIO._ Con el objetivo de brindar un momento de alegría, el DIF y Ayuntamiento realizaron el ya tradicional festejo con motivo del Día de Reyes Magos.

Niños y niñas llenaron con su alegría el Polideportivo Horacio Llamas, donde personal de DIF y los Reyes Magos los recibieron con una bolsa de dulces, una pelota, el boleto para el sorteo de juguetes, pinta caritas y en lugar de rosca un paquete de galletas.

“Principalmente (es objetivo es) traerles felicidad a los niños festejando a los reyes magos, en familia, en paz”, dijo Karla Mariel Peraza, directora de DIF.