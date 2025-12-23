En Rosario, no habrá servicio de recolección de basura en Navidad y Año Nuevo

EL ROSARIO._ El director de Servicios Públicos, Juan Francisco Luna Raygoza, anunció que los días 25 de diciembre y 1 de enero, habrá recolección de basura en las rutas de zonas turísticas.

El funcionario municipal expuso la medida con motivo de las celebraciones propias de la Navidad y el inicio del Año Nuevo.

“Sí tenemos programada por la mañana pues una ruta en puntos estratégicos como siempre lo hemos hecho, todos los años, ya sea el 25 (de diciembre) y el día primero de enero”, dijo.

Así también, mencionó que el resto de los días del fin de año se dará el servicio con normalidad en la cabecera y comunidades.

“Lo demás va a ser normal, su ruta normal en cabecera municipal, sindicaturas y comisarías”, argumentó.

Luna Raygoza afirmó que para la atención en recolección de basura se cuenta con cuatro rutas por la mañana y tres en el horario vespertino.

En la actualidad se cuenta con toda la flotilla operando, ya que en ocasiones se han señalado contratiempo por parte de la ciudadanía al presentar las unidades fallas.

Pidió a las familias a sacar los desechos los días estipulados, al referir que en la cabecera se determinó sea los días lunes, miércoles y viernes.