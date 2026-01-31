En Rosario no se han presentado casos activos de sarampión: Fregozo Casillas

EL ROSARIO._ El municipio no cuenta con casos activos de sarampión pero se mantienen las acciones preventivas, informó el director del Centro de Salud local, Rosario Enrique Fregozo Casillas.
“En Rosario no se han presentado casos hasta ahorita sin embargo estamos alertas, la vacunación se ha mantenido muy persistente”, dijo.
El funcionario de Salud argumentó que se han realizado cercos de vacunación en prácticamente todo el municipio para evitar contar con casos activos.
“Estamos protegiendo esa parte, esperemos que no contemos nosotros con casos activos y que no se propague la enfermedad como ha habido en otros estados”.
Ante los casos que se han presentado en Escuinapa, refirió que se ha trabajado intensamente, incluso en fines de semana.
Así mismo, Fregozo Casillas refirió que se ha trabajado en la concientización y prevención para evitar que el padecimiento se propague.