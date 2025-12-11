$!En Rosario, por falta de transformador no ha operado la pista de hielo

Esto frente a la expectativa que ha ocasionado en la ciudadanía quien esperan pronto poder disfrutar de esta actividad recreativa que se da en el marco de las fiestas decembrinas.

“Nosotros teníamos programado para el sábado pero no se pudo porque tiene que venir la verificación y creo que viene el sábado o el domingo los de Comisión y ya en cuanto quede”, afirmó.

EL ROSARIO._ La falta de un transformador por parte de la Comisión Federal de Electricidad dificulta dar una fecha para la puesta en marcha de la pista de hielo, informó la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.

Argumentó que podría operar con una planta de gasolina, pero el municipio no cuenta con la capacidad de solventar ese gasto.

Detalló que van a estar cinco personas a diario trabajando, se van a firmar una responsiva por parte de los padres o tutores.

“La pista está bien pero si no saben patinar por cualquier accidente la pista no se hace responsable, es responsabilidad de quien la utiliza”, argumentó.

Sostuvo, además, que se contará con la presencia de elementos de Protección Civil y una ambulancia para dar una respuesta rápida en caso de requerirse.

El Director de Obras Públicas, Jesús Eloy Manjarrez Mancillas, explicó que se está a la espera de que CFE libere el permiso para que se pueda conectar el transformador que permita activar la pista de hielo.

“Es el tema de la subestación, ahorita nada más estamos esperando el tema de la liberanza de CFE, para que nos permitan conectar el transformador nuevo y pueda estar la pista energizada”, explicó.