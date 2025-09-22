$!En Rosario, realizan el Tercer Torneo de Pesca de Orilla 2025

EL ROSARIO._ Con la participación de 90 pescadores se realizó con el Tercer Torneo de Pesca de Orilla Rosario 2025, Playas del Caimanero, competencia impulsada por la dirección de Turismo local.

El torneo se realizó este fin de semana adjudicándose como ganador Osvaldo Mendoza, logrando tres victorias consecutivamente en las tres competencias que ha realizado la autoridad local junto a la Secretaría de Pesca de Sinaloa.

El segundo lugar lo obtuvo Adaly Espino, mientras que el puesto tres se lo llevó Antonio Abrego León.