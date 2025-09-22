$!En Rosario, realizan el Tercer Torneo de Pesca de Orilla 2025

EL ROSARIO._ Con la participación de 90 pescadores se realizó con el Tercer Torneo de Pesca de Orilla Rosario 2025, Playas del Caimanero, competencia impulsada por la dirección de Turismo local.
El torneo se realizó este fin de semana adjudicándose como ganador Osvaldo Mendoza, logrando tres victorias consecutivamente en las tres competencias que ha realizado la autoridad local junto a la Secretaría de Pesca de Sinaloa.
El segundo lugar lo obtuvo Adaly Espino, mientras que el puesto tres se lo llevó Antonio Abrego León.
Sobre la bolsa de premios, se informó que fue de 20 mil pesos para el primer lugar, 10 mil pesos para el segundo lugar y 5 mil pesos para el tercer lugar.
El acto inaugural fue presidido por Mario Alberto Tirado, coordinador de Turismo de Rosario, quien acudió en representación de la Alcaldesa, Claudia Valdez; y por el director de Pesca Deportiva de la Secretaría de Pesca de Sinaloa, Pedro Castro.
El funcionario agradeció la participación de todos los pescadores, y destacó que, año con año, el torneo alcanza mayor aceptación.
Por su parte el director de Pesca Deportiva de la Secretaría de Pesca de Sinaloa, Pedro Castro, a nombre de la secretaria, Flor Emilia Guerra, felicitó tanto a los ganadores como a los organizadores, reconociendo su responsabilidad por promover este tipo de torneos que también rescatan la sana competencia y convivencia.